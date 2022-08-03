UFC Fight Night Prague (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

23 февраля 2019 года на «O2 Arena» в Праге прошел UFC Fight Night. Главным событием турнира стал поединок опытного поляка Яна Блаховича и перспективного бразильца Тиаго Сантоса. В карде выступили сразу четыре бойца из России: Петр Ян, Магомед Анкалаев, Рустам Хабилов и Дамир Исмагулов.

