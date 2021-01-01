UFC Fight Night Las Vegas 29 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Главным событием турнира стал бой между # 5 рейтинга полулегкого дивизиона Чэном Сон Джунгом, также известным по прозвищу "Корейский зомби", и Дэном Иге, занимающим 9 строку рейтинга. Чэн Сон Джунг постарается реабилитироваться после поражения Брайэну Ортеге на турнире UFC Fight Night 180.



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