Валентина Шевченко vs Лиз Кармуш
Wink
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UFC Fight Night Montevideo
1-й сезон
11-я серия

UFC Fight Night Montevideo (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Главным боем вечера на UFC Fight Night 156 в Монтевидео стал титульный бой между действующей чемпионкой в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и ранее претендовавшей на этот титул Лиз Кармуш. Ранее они уже встречалась под эгидой другого промоушена, бой закончился победой Кармуш.

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