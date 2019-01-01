Урок истории. Рим. Сезон 2. Сын Аида
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Урок истории (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2019, Урок истории. Рим. Сезон 2. Сын Аида
ТВ-шоу18+

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Сюжет

Ток-шоу переводчика и автора одноименной книги Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В студию к ведущему приходят специалисты в области истории и обсуждают ее самые интересные и неоднозначные страницы. В каждом выпуске ― новая тема и новый повод для полемики в поисках ответов на сложные вопросы.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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