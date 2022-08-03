10 класс. Геометрия (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми
10 класс. Геометрия
Параллельность прямых и плоскостей
Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми

О сериале

На этом уроке мы дадим определение сонаправленных лучей и докажем теорему о равенстве углов с сонаправленными сторонами. Далее дадим определение угла между пересекающимися прямыми и скрещивающимися прямыми. Рассмотрим, каким может быть угол между двумя прямыми. В конце урока решим несколько задач на нахождение углов между скрещивающимися прямыми.

