WinkДетям10 класс. ГеометрияПараллельность прямых и плоскостейУглы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми
10 класс. Геометрия (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
4.32020, Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке мы дадим определение сонаправленных лучей и докажем теорему о равенстве углов с сонаправленными сторонами. Далее дадим определение угла между пересекающимися прямыми и скрещивающимися прямыми. Рассмотрим, каким может быть угол между двумя прямыми. В конце урока решим несколько задач на нахождение углов между скрещивающимися прямыми.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!