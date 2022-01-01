Турист. Серия 4
Wink
Сериалы
Турист (2022)
Турист
4-я серия
8.02022, The Tourist
Триллеры, Драмы18+

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Турист (2022) (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

В центре сюжета — британец, преследуемый большим грузовиком в австралийской глуши. Погоня буквально отнимает у него все: вскоре мужчина просыпается в больнице без памяти. Герой не может вспомнить, что с ним произошло, как его сюда занесло, кто он вообще такой. Теперь главная задача британца — восстановить цепь событий и вернуть себе свою жизнь обратно. Но сделать это будет крайне непросто несмотря на то, что призраки прошлого, кажется, где-то рядом.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Турист (2022)»