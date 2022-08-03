Турист. Серия 2
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Сериалы
Турист (2022)
Турист
2-я серия
8.02022, The Tourist
Триллер, Боевик18+

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Турист (2022) (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

В центре сюжета — британец, преследуемый большим грузовиком в австралийской глуши. Погоня буквально отнимает у него все: вскоре мужчина просыпается в больнице без памяти. Герой не может вспомнить, что с ним произошло, как его сюда занесло, кто он вообще такой. Теперь главная задача британца — восстановить цепь событий и вернуть себе свою жизнь обратно. Но сделать это будет крайне непросто несмотря на то, что призраки прошлого, кажется, где-то рядом.

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Боевик, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Турист (2022)»