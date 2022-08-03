Царство (сериал, 2014) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
2014, Reign 2
Драма, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Дофин Франциск стал законным королем, и теперь ничто не может помешать его браку с Марией. Даже Екатерина Медичи, что уступает юной королеве Шотландии. Мария давно уже не робкая дебютантка из провинции, жизнь при французском дворе научила ее осторожности. К тому же, она теперь популярна во Франции.
Также доступны английская звуковая дорожка и русские субтитры.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb