Триплексоголик. Сезон 2. Серия 12
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Триплексоголик
2-й сезон
12-я серия

Триплексоголик (мультсериал, 2006) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

7.92006, XXXHOLiC
Аниме, Комедии18+

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Сюжет

Ватануки Кимихиро — обычный старшеклассник. У него есть девушка, которая ему нравится, и друг, который ему не нравится. Но есть одно «но»: Ватануки может видеть странности, будь это духи или души умерших, и это ему очень мешает в обычной жизни. Однажды, убегая от духов, парень наткнулся на магазин ведьмы Юко, в котором исполняют желания. Юко пообещала, что духи не будут больше его беспокоить, а в качестве платы потребовала, чтобы Ватануки поработал у неe в магазине. Так начинается история о странностях и чудесах, существующих рядом с нами, но которые мы не замечаем.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Триплексоголик»

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