WinkСериалыТрактир «Ямайка»1-й сезон3-я серия
8.02014, Трактир «Ямайка». Серия 3
Драма18+
Эта серия пока недоступна
Трактир «Ямайка» (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Атмосферный британский мини-сериал по одноименному готическому роману Дафны Дюморье. Действие разворачивается в XIX веке. После смерти родителей молодая ирландка Мэри Йеллан отправляется в промозглый и мрачный Корнуолл к своей тете Пэйшенс, которую видела всего раз в жизни. Женщина очень привязана к своему абьюзивному мужу Джоссу, который держит придорожную таверну «Ямайка». Местные жители обходят заведение стороной, и Мэри начинает подозревать, что там творятся темные делишки, к которым причастен ее дядя и банда контрабандистов. Что предпримет героиня и чего ей будет стоить ее догадливость, можно увидеть, если смотреть сериал «Трактир “Ямайка”» (2014) онлайн в сервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ФЛРежиссёр
Филиппа
Лоуторп
- ДБАктриса
Джессика
Браун-Финдли
- ММАктёр
Мэттью
МакНалти
- ШХАктёр
Шон
Харрис
- ДУАктриса
Джоэнн
Уэлли
- Актёр
Бен
Дэниелс
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- ТСАктёр
Тристан
Старрок
- ЭЛАктёр
Эллиот
Леви
- КФАктёр
Кристофер
Фэйрбэнк
- ЧФАктёр
Чарльз
Фернесс
- ЭФСценарист
Эмма
Фрост
- ДДСценарист
Дафна
Дю Морье
- ХХПродюсер
Хилари
Хит
- ЭРХудожница
Эми
Робертс
- ГМХудожник
Грант
Монтгомери
- ДКОператор
Джулиан
Корт