Трактир «Ямайка» (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2014, Трактир «Ямайка». Серия 3
Драма

О сериале

Атмосферный британский мини-сериал по одноименному готическому роману Дафны Дюморье. Действие разворачивается в XIX веке. После смерти родителей молодая ирландка Мэри Йеллан отправляется в промозглый и мрачный Корнуолл к своей тете Пэйшенс, которую видела всего раз в жизни. Женщина очень привязана к своему абьюзивному мужу Джоссу, который держит придорожную таверну «Ямайка». Местные жители обходят заведение стороной, и Мэри начинает подозревать, что там творятся темные делишки, к которым причастен ее дядя и банда контрабандистов. Что предпримет героиня и чего ей будет стоить ее догадливость, можно увидеть, если смотреть сериал «Трактир “Ямайка”» (2014) онлайн в сервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

