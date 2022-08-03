Трактир «Ямайка» (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Атмосферный британский мини-сериал по одноименному готическому роману Дафны Дюморье. Действие разворачивается в XIX веке. После смерти родителей молодая ирландка Мэри Йеллан отправляется в промозглый и мрачный Корнуолл к своей тете Пэйшенс, которую видела всего раз в жизни. Женщина очень привязана к своему абьюзивному мужу Джоссу, который держит придорожную таверну «Ямайка». Местные жители обходят заведение стороной, и Мэри начинает подозревать, что там творятся темные делишки, к которым причастен ее дядя и банда контрабандистов. Что предпримет героиня и чего ей будет стоить ее догадливость, можно увидеть, если смотреть сериал «Трактир “Ямайка”» (2014) онлайн в сервисе Wink.

