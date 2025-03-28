Тобот. Герои Дэйдо (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2023, Тобот. Герои Дэйдо. Сезон 1. Серия 1
Для самых маленьких, Приключения6+
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О сериале
Прошло два года после исчезновения армии злых роботов. За это время легендарные Тоботы стали не нужны. Раян, Кори и Дилан перешли в 5 класс, а Франклин и Лимо основали свой автосервис. Но городу угрожает новая армия роботов и ее коварный предводитель, и Тоботам снова нужно встать на защиту мира и порядка.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
8.9 КиноПоиск