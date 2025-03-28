Тобот. Герои Дэйдо. Сезон 1. Серия 1
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Тобот. Герои Дэйдо
1-й сезон
1-я серия

Тобот. Герои Дэйдо (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Тобот. Герои Дэйдо. Сезон 1. Серия 1
Для самых маленьких, Приключения6+

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О сериале

Прошло два года после исчезновения армии злых роботов. За это время легендарные Тоботы стали не нужны. Раян, Кори и Дилан перешли в 5 класс, а Франклин и Лимо основали свой автосервис. Но городу угрожает новая армия роботов и ее коварный предводитель, и Тоботам снова нужно встать на защиту мира и порядка.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

8.9 КиноПоиск