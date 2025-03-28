Прошло два года после исчезновения армии злых роботов. За это время легендарные Тоботы стали не нужны. Раян, Кори и Дилан перешли в 5 класс, а Франклин и Лимо основали свой автосервис. Но городу угрожает новая армия роботов и ее коварный предводитель, и Тоботам снова нужно встать на защиту мира и порядка.

