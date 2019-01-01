UFC 235 (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

3 марта 2019 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 235 с участием рейтинговых бойцов и популярного спортсмена из России. Главным событием стал поединок Джона Джонса и Энтони Смита, вторым по значимости — бой за титул в полусреднем весе между Тайроном Вудли и Камару Усманом.



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