Свет жизни (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Жизнеутверждающая история о женщине, у которой диагностировали рак, но она не утратила свой позитивный настрой. Эстер исполняется 40 лет, но празднование юбилея прерывают ужасные новости: у нее обнаружили рак. Сама Эстер призывает окружающих не впадать отчаяние, хотя болезнь затрагивает не только ее, но и всех близких – в особенности ее троих детей и мужа-астрофизика Арильда, которому приходится морально готовиться взвалить на себя ответственность за семью. Не остаются в стороне и друзья – мало кто может представить себе мир, где уже не будет Эстер, которая приносит всем столько радости и положительных эмоций. Но позитивная Эстер не собирается сдаваться и уходить раньше времени – ведь когда еще жить, если не сейчас. Смотрите норвежский сериал 2022 года «Свет жизни» онлайн на Wink.

