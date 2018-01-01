Супер Зак. Сезон 1. Серия 24
Wink
Детям
Супер Зак
1-й сезон
24-я серия

Супер Зак (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

7.62018, Super Zach
Мультсериалы0+

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Сюжет

В мирном городке Стория в уютном домике живет дружная семья из трeх медведей. Большой и сильный папа-Медведь, добрая и стройная мама-Медведица и малыш Зак — милый и любознательный медвежонок.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb