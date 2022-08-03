Кажется, в жизни эпатажной бизнесвумен Айзы Анохиной не осталось тайн, которые нельзя узнать из прессы и соцсетей. Но реалити-шоу «Супер Айза» стало для нее новой степенью откровенности. Под прицелами камер Айза постарается найти ответы на неудобные и слишком личные вопросы, которые задает себе каждая женщина, чья любовная жизнь опять не сложилась.

