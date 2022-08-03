Супер 10. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Супер 10
1-й сезон
2-я серия

Супер 10 (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.32020, Super 10
Мультсериалы, Фантастика6+

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О сериале

Познакомьтесь с командой бесстрашных героев-подростков «Супер Тэн». Их миссия – отыскать осколки Супер Камня, разбитого суперионами на 10 частей. Все фрагменты надежно спрятаны в пространственно-временных карманах, чтобы до них не добрался злодей Омега, мечтающий повелевать Вселенной. Тиран не остановится ни перед чем, чтобы собрать камень и воспользоваться его силой, поэтому ребятам из «Супер Тэн» суперважно опередить Омегу и завладеть артефактом первыми.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Боевик, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.5 КиноПоиск