Թեք Startup (Стартап по-армянски) (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.02025, Թեք Startup (Стартап по-армянски). Сезон 1. Серия 4
Комедия, Семейный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Երեք ընկերների կողմից ստեղծած արհեստական բանականությունը՝ Նեքսին, ստանում է խոշոր ներդրում Սիլիկոնյան հովտից։ Փոքրիկ «գարաժային» ստարտափը վերածվում է խոշոր միջազգային ընկերության, որը ընկերների կյանքը գլխիվայր շրջում է։
Նոր իրականությունը բերում է անսպասելի մարտահրավերներ, խճճված սիրային պատմություններ, ծիծաղաշարժ աշխատանքային իրավիճակներ և Նեքսիի արկածներ, որն աշխատում է միանգամայն յուրահատուկ ձևով։
Рейтинг
- Режиссёр
Ованнес
Казарян
- Режиссёр
Белла
Зограбян
- Актриса
Мариам
Шаинян
- Актёр
Айк
Дарбинян
- Актёр
Сергей
Саргсян
- Актёр
Лёва
Хуршудян
- Актёр
Шафи
Ал Каприо
- Актёр
Ален
Ераносян
- Актриса
Рузанна
Ахназарян
- Актёр
Нарек
Маргарян
- Актёр
Арсен
Нерсисян
- Актриса
Эвелина
Шаирян
- Продюсер
Эрик
Патваканян
- Продюсер
Ара
Ягджян
- Художница
Вика
Мхитарян
- Художница
Анастасия
Аладжаджян
- Монтажёр
Грач
Пилосян
- Монтажёр
Ованнес
Мартиросян
- Оператор
Армен
Геворгян
- Оператор
Арутюн
Геворгян
- Звукорежиссёр
Граир
Ованнисян