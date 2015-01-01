WinkДетямСоциология как наука о здравом смысле1-й сезонКак работают соцопросы?
Социология как наука о здравом смысле (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2015, Как работают соцопросы?
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Секс, наркотики и рок-н-ролл как объекты внимания социологов, а также лекции Григория Юдина с ответами на краеугольные вопросы социологии
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