Как работают соцопросы?
Wink
Детям
Социология как наука о здравом смысле
1-й сезон
Как работают соцопросы?

Социология как наука о здравом смысле (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Как работают соцопросы?
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Секс, наркотики и рок-н-ролл как объекты внимания социологов, а также лекции Григория Юдина с ответами на краеугольные вопросы социологии

Сериал Как работают соцопросы? 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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