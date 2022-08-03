Софи. Жизнь с чистого листа. Серия 4
Wink
Сериалы
Софи. Жизнь с чистого листа
1-й сезон
4-я серия

Софи. Жизнь с чистого листа (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2017, Soof: een nieuw begin
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Как начать новую жизнь после развода? Софи и Каспер приняли идеальное, на их взгляд, решение. Чтобы не травмировать детей и не нести финансовые потери, они все остались в одном доме на разных этажах. Но разве можно избежать трудностей, продолжая жить под одной крышей?

Страна
Нидерланды
Жанр
Комедия
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb