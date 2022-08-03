Софи. Жизнь с чистого листа (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2017, Soof: een nieuw begin
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Как начать новую жизнь после развода? Софи и Каспер приняли идеальное, на их взгляд, решение. Чтобы не травмировать детей и не нести финансовые потери, они все остались в одном доме на разных этажах. Но разве можно избежать трудностей, продолжая жить под одной крышей?
СтранаНидерланды
ЖанрКомедия
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ФКРежиссёр
Франк
Кром
- ПвРежиссёр
Питер
ван Рийн
- ЛВАктриса
Лис
Виссхедейк
- ФвАктёр
Федя
ван Хейт
- АБАктриса
Аннеке
Блок
- ЭШАктриса
Элиз
Шаап
- ДвАктёр
Дик
ван ден Торн
- РДАктриса
Рос
Дикманн
- БСАктриса
Барбара
Слусен
- БШАктёр
Брент
Шомейкер
- НШАктёр
Ниек
Шомейкер
- ДКАктёр
Дэн
Кэрэти
- ЭССценарист
Эдвард
Стелдер
- НРСценарист
Нинке
Рёмер
- ЮГСценарист
Юдит
Гаудсмит
- КЛХудожник
Курт
Лойенс