Софи. Жизнь с чистого листа (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Как начать новую жизнь после развода? Софи и Каспер приняли идеальное, на их взгляд, решение. Чтобы не травмировать детей и не нести финансовые потери, они все остались в одном доме на разных этажах. Но разве можно избежать трудностей, продолжая жить под одной крышей?

