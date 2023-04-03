Смерть и соловьи. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Смерть и соловьи
1-й сезон
2-я серия
7.52018, Death and Nightingales
Драма18+

Эта серия пока недоступна

Смерть и соловьи (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Экранизация романа Юджина Маккейба с участием Джейми Дорнана и Мэттью Риза — о девушке, которая готовится сбежать со своим возлюбленным от ненавистного отчима. 1885 год. 23-летняя Бет Уинтерс живет в ирландском имении Клонуала с отчимом Уильямом, состоятельным помещиком и владельцем каменоломни. Уильям ненавидит эти места, но не может уехать, так как от них зависят его доходы. Бет вынуждена обслуживать животных, убирать стойла и помогать служанке по дому, пока Уильям напивается до беспамятства почти каждый день. Кроме того, с недавних пор его поведение с приемной дочерью стало далеко не отеческим. Но встреча с Лиамом, одним из работников каменоломни, дает Бет надежду надежду: он предлагает девушке дождаться, пока Уильям снова напьется, забрать из сейфа золото и сбежать. Чем обернется подобный план, увидите в сериале «Смерть и соловьи» (2018) — его можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть и соловьи»