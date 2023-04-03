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Смерть и соловьи (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Экранизация романа Юджина Маккейба с участием Джейми Дорнана и Мэттью Риза — о девушке, которая готовится сбежать со своим возлюбленным от ненавистного отчима. 1885 год. 23-летняя Бет Уинтерс живет в ирландском имении Клонуала с отчимом Уильямом, состоятельным помещиком и владельцем каменоломни. Уильям ненавидит эти места, но не может уехать, так как от них зависят его доходы. Бет вынуждена обслуживать животных, убирать стойла и помогать служанке по дому, пока Уильям напивается до беспамятства почти каждый день. Кроме того, с недавних пор его поведение с приемной дочерью стало далеко не отеческим. Но встреча с Лиамом, одним из работников каменоломни, дает Бет надежду надежду: он предлагает девушке дождаться, пока Уильям снова напьется, забрать из сейфа золото и сбежать. Чем обернется подобный план, увидите в сериале «Смерть и соловьи» (2018) — его можно смотреть онлайн на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
- АКРежиссёр
Аллан
Кабитт
- МРАктёр
Мэттью
Риз
- ЭСАктриса
Энн
Скелли
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- ВКАктриса
Валин
Кэйн
- Актриса
Шарлин
МакКенна
- ФМАктёр
Френсис
Маджи
- ШМАктёр
Шон
МакГинли
- ММАктёр
Мартин
МакКанн
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- ДМАктёр
Дес
МакАлир
- АКСценарист
Аллан
Кабитт
- ФРПродюсер
Фил
Робертсон
- ТБПродюсер
Томми
Балфин
- ДКПродюсер
Джонатан
Кавендиш
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- ДДКомпозитор
Джерри
Дайвер
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс