Экранизация романа Юджина Маккейба с участием Джейми Дорнана и Мэттью Риза — о девушке, которая готовится сбежать со своим возлюбленным от ненавистного отчима. 1885 год. 23-летняя Бет Уинтерс живет в ирландском имении Клонуала с отчимом Уильямом, состоятельным помещиком и владельцем каменоломни. Уильям ненавидит эти места, но не может уехать, так как от них зависят его доходы. Бет вынуждена обслуживать животных, убирать стойла и помогать служанке по дому, пока Уильям напивается до беспамятства почти каждый день. Кроме того, с недавних пор его поведение с приемной дочерью стало далеко не отеческим. Но встреча с Лиамом, одним из работников каменоломни, дает Бет надежду надежду: он предлагает девушке дождаться, пока Уильям снова напьется, забрать из сейфа золото и сбежать. Чем обернется подобный план, увидите в сериале «Смерть и соловьи» (2018) — его можно смотреть онлайн на Wink.



