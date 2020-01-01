UFC 248 (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На вечере боeв UFC 248 в Парадайс, Невада встретились действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и претендент на титул Йоэль Ромеро. В ко-мейн ивенте Вэйли Жанг вышла на защиту титула чемпионки в минимальном весе против бывшей чемпионки Йоанны Йенджейчик.



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