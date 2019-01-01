Север. Серия 1
Wink
Сериалы
Север
1-й сезон
1-я серия

Север (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.32019, Sever
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Криминальный сериал рассказывает историю многообещающего следователя по уголовным делам, который верит в справедливость и отказывается оставаться равнодушным к коррумпированности своего начальства. Однако из-за этого он оказывается под следствием.

Сериал Север 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Чехия
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.8 IMDb