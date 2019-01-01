Север (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный сериал рассказывает историю многообещающего следователя по уголовным делам, который верит в справедливость и отказывается оставаться равнодушным к коррумпированности своего начальства. Однако из-за этого он оказывается под следствием.



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