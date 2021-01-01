UFC Fight Night Las Vegas 28 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Главным событием турнира стал бой в тяжелом весе между Жаирзиньо Розенстрайком (#6 рейтинга) и Августо Сакаи (#9 рейтинга). В сентябре 2020 года Сакаи потерпел поражение от Алистара Оверима, прервав серию из четырех побед. Для Розенстрайка это был также шанс реабилитироваться после поражения Сири�лу Гану.



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