Сандокан. Серия 37
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Детям
Сандокан
1-й сезон
37-я серия

Сандокан (мультсериал, 2001) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

2001, Sandokan: The Tiger Roars Again
Мультсериалы, Приключения6+

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О сериале

В краю теплых морей и загадок Востока живет храбрый и непобедимый воин Сандокан. Спокойная жизнь его нарушена появлением нового врага - Белого Раджи... Желая восстановить справедливость, Сандокан становится на путь, полный опасностей и тайн. Но рядом с ним - отважные и верные друзья, готовые плечо к плечу бороться со злом и победить коварного врага.

Страна
Италия
Жанр
Приключения, Мультсериалы
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb