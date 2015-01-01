Русская классика: Начало (сериал, 2015) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн

Александр Пушкин. «Медный всадник». Два героя. Какая роль в поэме отведена Александру I и чем город похож на дом
Русская классика: Начало
1-й сезон
Александр Пушкин. «Медный всадник». Два героя. Какая роль в поэме отведена Александру I и чем город похож на дом

Документальный12+

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Россия
Документальный
14 мин / 00:14

