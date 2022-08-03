Робокоп возвращается (сериал, 2001) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Убитый бандитами офицер Мeрфи стал частью эксперимента по созданию робота-полицейского, несокрушимого и грозного защитника закона. Когда робокоп появился на улицах, люди вздохнули с облегчением: теперь их покой охранял могучий сверхчеловек с железными нервами и металлическими руками.

