Робокоп возвращается (сериал, 2001) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.22001, RoboCop: Prime Directives
Фантастика, Криминал18+
О сериале
Убитый бандитами офицер Мeрфи стал частью эксперимента по созданию робота-полицейского, несокрушимого и грозного защитника закона. Когда робокоп появился на улицах, люди вздохнули с облегчением: теперь их покой охранял могучий сверхчеловек с железными нервами и металлическими руками.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Боевик, Криминал
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ДГРежиссёр
Джулиан
Грант
- ПФАктёр
Пейдж
Флетчер
- МДАктёр
Морис
Дин Винт
- МдАктриса
Мария
дель Мар
- Актёр
Энтони
Лемке
- КДАктёр
Кевин
Джубинвилл
- ДФАктёр
Дэвид
Фрайзер
- РДАктёр
Роуг
Джонстон
- МАктёр
Миф
- ТЛАктёр
Тед
Лудзик
- ДПАктёр
Джеймс
Пёрселл
- ДОСценарист
Джозеф
О’Брайэн
- Сценарист
Майкл
Майнер
- Сценарист
Эдвард
Ноймайер
- ДФПродюсер
Джей
Файастоун
- ДГПродюсер
Джулиан
Грант
- ЧКМонтажёр
Чак
Кан
- ДРМонтажёр
Дэвид
Рансли
- РГОператор
Расс
Гузи
- НОКомпозитор
Норман
Оренштейн