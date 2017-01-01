Ривердэйл. Сезон 1. Серия 9
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Ривердэйл
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Ривердэйл (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

9.02017, Riverdale
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Сериал расскажет о жизни и приключениях жизнерадостного и никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердэйла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тeмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ривердэйл»