7 класс. География (сериал, 2020) сезон 13 серия 3 смотреть онлайн
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Из-за сложности рельефа и большого разнообразия природных условий, общепринятого деления Евразии на физико-географические районы не существует.
Тем не менее отдельные территории материка обладают единством общих черт геологического строения, климата, поверхностных вод и природно�й зональности. Содержит две части света: Европу и Азию. Это разделение сложилось исторически. В природном отношении резкой границы между Европой и Азией не существует. Континент объединен непрерывностью суши, сложившейся на настоящий момент тектонической консолидированностью и единством многочисленных климатических процессов.
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