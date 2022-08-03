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Ребятам о зверятах
1-й сезон
10-я серия

Ребятам о зверятах (сериал, 2004) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2004, Ребятам о зверятах. 1 Шимпанзе Чарли. 2 Капибара Карла
Документальный0+

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О сериале

1. Чарли - пятимесячный шимпанзе, живущий в Восточной Африке. Его семья живет в большой стае, насчитывающей около 50 обезьян.
2. Капибара - самый большой грызун в мире. Некоторые из них достигают размера небольшой овцы и весят до 65 кг. Их пища - всевозможные растения и кора деревьев.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.1 КиноПоиск