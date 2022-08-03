Ребятам о зверятах (сериал, 2004) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

1. Чарли - пятимесячный шимпанзе, живущий в Восточной Африке. Его семья живет в большой стае, насчитывающей около 50 обезьян.

2. Капибара - самый большой грызун в мире. Некоторые из них достигают размера небольшой овцы и весят до 65 кг. Их пища - всевозможные растения и кора деревьев.

