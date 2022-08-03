WinkДетямРебятам о зверятах1-й сезон10-я серия
Ребятам о зверятах (сериал, 2004) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2004, Ребятам о зверятах. 1 Шимпанзе Чарли. 2 Капибара Карла
Документальный0+
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О сериале
1. Чарли - пятимесячный шимпанзе, живущий в Восточной Африке. Его семья живет в большой стае, насчитывающей около 50 обезьян.
2. Капибара - самый большой грызун в мире. Некоторые из них достигают размера небольшой овцы и весят до 65 кг. Их пища - всевозможные растения и кора деревьев.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время47 мин / 00:47
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