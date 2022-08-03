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Детям
Ребятам о зверятах
1-й сезон
5-я серия

Ребятам о зверятах (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2006, Ребятам о зверятах. 1 Олененок Роси. 2 Игуана Игби
Документальный0+

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О сериале

1. В одну из длинных арктических зим, когда дуют холодные северные ветра, а температура опускается до -60 градусов, в семье белых медведей на свет появился малыш Перси. Белые медведи специально приспособлены к таким непростым погодным условиям.
2. Лео один из троих детей в семье. Чтобы прокормить их всех молоком, мама должна есть много мяса, а значит и много охотиться. Чаще всего это происходит это по ночам, т.к. львы очень хорошо видят в темноте.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.1 КиноПоиск