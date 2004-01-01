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Ребятам о зверятах (сериал, 2004) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
2004, Ребятам о зверятах. 1 Бородавочник Уолли. 2 Императорский пингвин Питер
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Сюжет
1. Маленькому Уолли всего 2 недели. Но он растет очень быстро. Вместе со своими братьями и сестрами Уолли живет в большой норе.
2. Питер живет в Антарктиде - это самое холодное место на нашей планете. Он родился в колонии императорских пингвинов - самых крупных пингвинов на Земле.
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