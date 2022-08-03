9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Разделение властей. Законодательная власть и исполнительная власть
Разделение властей. Законодательная власть и исполнительная власть

О сериале

На уроке мы познакомимся с одним из основных принципов правового государства, на котором строится власть в любом демократическом обществе, принципом разделения властей. Вы узнаете, какие ветви власти функционируют в демократическом государстве, каковы полномочия каждой из них и как они взаимодействуют между собой. Сегодня мы остановимся на двух ветвях власти законодательной и исполнительной, а также рассмотрим, что такое система сдержек и противовесов.

