Расследования авиакатастроф 20 (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2020, Расследования авиакатастроф 20. Сезон 1. Серия 6
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
После каждой авиакатастрофы следователи тщательно изучают место происшествия, чтобы разобраться, что пошло не так. С помощью свидетельств очевидцев и реконструкции событий мы раскрываем подробности самых трагических инцидентов в истории авиации.
Сериал Расследования авиакатастроф 20 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.