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Раскраски с Малышариками (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 101 смотреть онлайн
8.12017, Раскраски с Малышариками. Сезон 1. Серия 101
Мультсериалы0+
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Сюжет
Маленьким художникам, которые только начинают свой творческий путь, может быть сложно. Хочется поскорее начать создавать шедевры, но для начала нужно научиться открывать фломастеры, держать в руках карандаш, отличать цвета. Всему этому зрителей обучат малышарики, а вдобавок — покажут, как ну�жно рисовать зверей, растения, машинки и многое другое.
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