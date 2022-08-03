Рафаэл Алвес vs Дамир Исмагулов
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UFC Fight Night Las Vegas 27
UFC Fight Night Las Vegas 27
Рафаэл Алвес vs Дамир Исмагулов

UFC Fight Night Las Vegas 27 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Поединок в легчайшем весе между Робом Фонтом (#3 рейтинга) и Коди Гарбрандтом (#4 рейтинга) возглавил турнир. Роб Фонт идет на серии из трех побед, но свое последнее поражение он потерпел от Рафаэля Ассунсао, которого Коди Гарбрандт отправил в нокаут во втором раунде.

Жанр
Спортивный
Время
52 мин / 00:52

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