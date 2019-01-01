9.12019, Ghosts
Фэнтези, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Призраки (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Фэнтезийный британский ситком в эксклюзивной озвучке по версии «Кураж-Бамбей». Молодожены Элисон и Майк находятся в активном поиске жилья, как вдруг в наследство девушке достается просторный особняк 99-летней дальней родственницы. Освоившись на новом месте, счастливая пара понимает, что дом буквально кишит призраками людей из разных эпох. С такими соседями точно не соскучишься!
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Фэнтези
КачествоSD
Время27 мин / 00:27
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ЛААктриса
Лолли
Адефопе
- Актёр
Мэтью
Бэйнтон
- СФАктёр
Саймон
Фарнэби
- МХАктриса
Марта
Хоу-Дуглас
- ДХАктёр
Джим
Хоуик
- ЛРАктёр
Лоуренс
Рикард
- ШРАктриса
Шарлотта
Ричи
- КСАктёр
Кайелл
Смит-Байноу
- БУАктёр
Бен
Уиллбонд
- КУАктриса
Кэти
Уикс
- Сценарист
Мэтью
Бэйнтон
- ДХСценарист
Джим
Хоуик
- ЛРСценарист
Лоуренс
Рикард
- МХСценарист
Марта
Хоу-Дуглас
- Продюсер
Дебра
Хейуорд
- Продюсер
Элисон
Оуэн
- Продюсер
Мэтью
Бэйнтон
- ТООператор
Тревельян
Оливер