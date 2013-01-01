WinkСериалыПривет от Катюши1-й сезон2-я серия
Привет от Катюши (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2013, Привет от Катюши. Серия 2
Драма, Военный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Великая Отечественная война. Во время отступления частей Красной Армии, шла переброска секретного оружия – гвардейских миномeтов БМ-13, впоследствии названных Катюшами. В ходе операции одна машина затонула. Цель отряда под командованием Александра Ермакова – найти и уничтожить оружие.
