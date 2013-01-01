Привет от Катюши (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Великая Отечественная война. Во время отступления частей Красной Армии, шла переброска секретного оружия – гвардейских миномeтов БМ-13, впоследствии названных Катюшами. В ходе операции одна машина затонула. Цель отряда под командованием Александра Ермакова – найти и уничтожить оружие.



