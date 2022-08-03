Пришельцы из прошлого (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Фантастический детектив о Норвегии ближайшего будущего, где приходится уживаться выходцам из разных времен — каменного века, эпохи викингов и конца XIX века. Однажды жители Осло становятся свидетелями странного явления — после череды ярких вспышек в порту Бьёрвика на улицах начинают появляться люди из прошлого. Спустя несколько лет когда-то процветающий город заполонили пристанища для бездомных, а администрация так и не нашла способа справиться с наплывом межвременных мигрантов. Некоторым, однако, удалось интегрироваться в современное общество. Альфхильдр Энгинсдоттир — одна из таких. Прибыв из эпохи викингов, она устроилась на работу в полицию и стала напарницей детектива Ларса Хааланда. Именно им предстоит расследовать смерть женщины из каменного века, тело которой вынесло на берег. Ларс уверен — ее убили. Наблюдать за необычной парой детективов можно в сериале «Пришельцы из прошлого» (2019), посмотрев его онлайн в видеосервисе Wink.

