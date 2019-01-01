Правила моей кухни (сериал, 2019) сезон 11 серия 1 смотреть онлайн
9.32019, My Kitchen Rules
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Острое австралийское кулинарное реалити-шоу. Под чутким руководством блестящих ведущих Пита Эванса и Ману Фиделя участники соревнуются друг с другом, выполняя изощренные задания. За определенное время необходимо приготовить одно или несколько блюд на заявленную ведущими тему. Позже все бл�юда оцениваются судьями, после чего одна из команд выбывает. С каждым новым заданием борьба становится все более ожесточенной, ведь на кону приз в
250 000.
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Рейтинг
8.7 КиноПоиск
7.0 IMDb