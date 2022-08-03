Последний из могикан (2004). Серия 1
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Детям
Последний из могикан (2004)
1-й сезон
1-я серия

Последний из могикан (2004) (мультсериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2004, The Last of the Mohicans
Мультсериалы0+

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О сериале

Война за право колонизации Америки. Французы одерживают победу, хитрые англичане не желают сдавать позиции. Среди кровавых сражений, ловко обходя засады и ловушки, зоркий охотник Соколиный Глаз и мудрый вождь Могикан Чингачгук ведут двух девушек к их отцу, полковнику английских войск...

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb