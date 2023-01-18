Поэма о Шанъян. Сезон 1. Серия 18
Wink
Сериалы
Поэма о Шанъян
1-й сезон
18-я серия
9.22021, Shang yang fu
Драма, Исторический18+

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Поэма о Шанъян (сериал, 2021) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

О сериале

Историческая драма о Ван Сюань, девушке из вымышленной китайской династии Чен, которой пришлось пожертвовать своими чувствами ради благополучия семьи. На протяжении многих поколений в Китае идут дворцовые интриги, в которых за власть сражаются кланы Ван и Се. Молодая Ван Сюань, племянница императора, безумно влюблена в принца Цзытаня, но им не суждено связать свои судьбы браком. Вместо этого ее выдают замуж за генерала Сяо Ци. Их шаткий союз осложняет политическая ситуация в стране, но постепенно между ними начинают возникать подлинные чувства. Как сложится судьба героев, узнаете из дорамы «Поэма о Шанъян» (2021), посмотрев ее в видеосервисе Wink онлайн с русской озвучкой.

Страна
Китай
Жанр
Исторический, Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb