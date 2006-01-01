Пингу. Сезон 1. Серия 32
Пингу
1-й сезон
32-я серия

Пингу (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

8.32006, Pingu (The Pingu Show)
Мультсериалы0+

О сериале

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Пингу - замечательный детский мультсериал про озорного пингвиненка по имени Pingu, его семье и друзьях. Все герои мультсериала живут на южном полюсе и разговаривают на «пингвиньем» языке, понятном каждому. Главные герои: проказник пингвиненок Pingu, его друг тюлень Robby, его маленькая сестра Pinga. Забавные истории взяты из повседневной жизни и будут интересны не только детям.

Великобритания, Швейцария
Мультсериалы
SD
11 мин / 00:11

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb