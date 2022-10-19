WinkДетямПесенки Фортуны1-й сезон4-я серия
Песенки Фортуны (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
7.22022, Песенки Фортуны. Сезон 1. Серия 4
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Веселые и поучительные песни для самых маленьких о том, как не вредить окружающей среде. Девочка Фортуна и ее друзья делятся своими наблюдениями об устройстве мира и о том, как к нему относиться с уважением. Зритель узнает, почему нужно экономить воду, чем опасна одноразовая посуда и как работает разделение мусора. Ему объяснят, как утилизировать батарейки, почему автомобилю лучше предпочесть велосипед и какую ответственность берут на себя те, кто заводит домашних животных. онлайн
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
8.3 КиноПоиск