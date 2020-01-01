WinkДетям10 класс. ЛитератураА.Н. ОстровскийПьеса А.Н. Островского «Гроза» - драма или трагедия?
10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн
5.82020, Пьеса А.Н. Островского «Гроза» - драма или трагедия?
Образовательные0+
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Сюжет
Наш сегодняшний урок посвящен творчеству Н.А. Островского. Мы будем размышлять над жанром пьесы Гроза. Что это драма или трагедия? Для этого мы обратимся к истории жанра трагедии, найдем еe признаки в пьесе и попытаемся определить жанровую особенность произведения.
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