10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Наш сегодняшний урок посвящен творчеству Н.А. Островского. Мы будем размышлять над жанром пьесы Гроза. Что это драма или трагедия? Для этого мы обратимся к истории жанра трагедии, найдем еe признаки в пьесе и попытаемся определить жанровую особенность произведения.



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