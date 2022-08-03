WinkСериалыПакт (2021)1-й сезон1-я серия
8.22021, The Pact
Триллер, Драма18+
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Пакт (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Директор пивоварни Джек найден мeртвым в лесу. Это запускает цепочку событий, в которые оказываются вовлечены четверо его сотрудниц. Анну, Нэнси, Луи и Кэт теперь связывает не только дружба, но и общая тайна. Они заключают пакт о неразглашении, который навсегда изменит их жизни. Каждая из героинь столкнeтся с серьeзной внутренней дилеммой. И эти противоречия не ускользнут от окружающих.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb