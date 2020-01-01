WinkДетям2 класс. Окружающий мирЧеловек разумный – часть природыОт кого зависит режим дня?
2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн
7.02020, От кого зависит режим дня?
Образовательные0+
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Сюжет
На этом уроке мы с вами узнаем, что такое режим дня и для чего он нужен.
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