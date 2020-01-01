От кого зависит режим дня?
Wink
Детям
2 класс. Окружающий мир
Человек разумный – часть природы
От кого зависит режим дня?

2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

7.02020, От кого зависит режим дня?
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На этом уроке мы с вами узнаем, что такое режим дня и для чего он нужен.

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