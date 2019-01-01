UFC 242 (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Главным боем вечера в Абу-Даби стал бой за титул чемпиона в лeгком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, идущим на серии из 27 побед, и временным чемпионом Дастином Порье, карьера которого насчитывает 19 досрочных побед.



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