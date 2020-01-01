Охотники за динозаврами. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Охотники за динозаврами
1-й сезон
6-я серия

Охотники за динозаврами (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.42020, Охотники за динозаврами. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Клейтон и его команда готовятся извлечь девятитонные останки хищного динозавра, Майк ищет череп гадрозавра, а Джаред обнаруживает древнюю рептилию.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг