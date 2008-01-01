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Путешествия и языки
4-й сезон
12-я серия

Путешествия и языки (сериал, 2008) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

2008, Одноэтажная Америка. Серия 12
Документальные, ТВ-шоу12+

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Сюжет

Каждая серия фильма — фрагмент большого путешествия по Америке трех ведущих — Владимира Познера, Ивана Урганта и американского писателя, общественного деятеля, радиожурналиста Брайана Кана. У каждого из них — своя Америка, свой взгляд на американскую современную действительность.

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Информация

Страна
Россия, США
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу, Документальные

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