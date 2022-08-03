Оденься к свадьбе (сериал, 2020) сезон 18 серия 6 смотреть онлайн
7.62020, Say Yes to the Dress
Реалити - шоу12+
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О сериале
Каждая невеста хочет, чтобы в день свадьбы всe было идеально – погода, церемония, гости и, конечно же, платье. С выбором последнего героиням программы канала TLC помогут эксперты из лучших свадебных салонов Нью-Йорка. Поиск идеального наряда не обойдется без неожиданностей, драм и веселья.
СтранаСША
ЖанрРеалити - шоу
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb